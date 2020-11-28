Son dakika haberi | Vali Masatlı'dan istasyon semt pazarında koronavirüs denetimi
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Son dakika haberi | Vali Masatlı'dan istasyon semt pazarında koronavirüs denetimi

28.11.2020 18:02 | Son Güncelleme: 28.11.2020 18:07
Son dakika haberi | Vali Masatlı'dan istasyon semt pazarında koronavirüs denetimi

Son dakika gündem haberi: Amasya Valisi Mustafa Masatlı, istasyon semt pazarında koronavirüs (Kovid-19) salgınını önlemeye yönelik uygulanan tedbirleri denetledi.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, istasyon semt pazarında koronavirüs (Kovid-19) salgınını önlemeye yönelik uygulanan tedbirleri denetledi.

Esnaf ve vatandaşlara maske, mesafe ve hijyen kuralının önemini hatırlatan Vali Masatlı, maskenin tam olarak takılması ile kalabalık yerlerde hiçbir zaman çıkarılmaması gerektiğinin altını çizdi.

Denetime, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Şahin ve İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz de katıldı. - AMASYA

Son dakika haberi | Vali Masatlı'dan istasyon semt pazarında koronavirüs denetimi
Son dakika haberi | Vali Masatlı'dan istasyon semt pazarında koronavirüs denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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