Son dakika haberi | Uluslararası Af Örgütü: "Nijerya'da güvenlik güçleri, Mart-Haziran ayları arasında ülkenin güneydoğusunda en az 115 kişiyi öldürdü"

Son dakika haberlerine göre Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International), Nijeryalı güvenlik güçlerinin Mart-Haziran ayları arasında ülkenin güneydoğusunda en az 115 kişiyi öldürdüğünü, çok sayıda kişiyi keyfi olarak gözaltına aldığını veya işkence yaptığını açıkladı.

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International), Nijeryalı güvenlik güçlerinin Mart-Haziran ayları arasında ülkenin güneydoğusunda en az 115 kişiyi öldürdüğünü, çok sayıda kişiyi keyfi olarak gözaltına aldığını veya işkence yaptığını açıkladı.

Dünya genelinde insan hakları üzerine çalışmalar yürüten İngiltere'nin başkenti Londra merkezli Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International) yayınladığı raporda, Nijeryalı güvenlik güçlerinin Mart-Haziran ayları arasında ülkenin güneydoğusunda en az 115 kişiyi öldürdüğünü duyurdu. Raporda, Nijeryalı güvenlik güçlerinin Biafra Yerli Halkları (IPOB) gibi ayrılıkçı örgütlerin eylemlerine karşılık çok sayıda kişiyi keyfi olarak gözaltına aldığı veya işkence yaptığı belirtilerek, aşırı güç kullanımı, fiziksel taciz, gizli gözaltı, gasp ve şüphelilerin yargısız infazı gibi olaylara ilişkin görgü tanıklarının ifadelerine atıfta bulunuldu. Raporda ayrıca, polis ve askeri baskınların ardından yaklaşık 500 kişinin gözaltına alındığının belgelediği belirtildi.

Uluslararası Af Örgütü yayınladığı raporda, öldürülenlerden bazılarının aile üyeleri ve akrabalarının militan grupların parçası olmadığını kaydederek, Uguchi Unachukwu ve Mathew Opara adlı işadamlarının Mayıs ayında herhangi bir gerekçe olmaksızın öldürüldüğünü aktardı.

Uluslararası Af Örgütü Nijerya Ofisi Direktörü Osai Ojigho ise "Uluslararası Af Örgütü tarafından toplanan kanıtlar, Nijerya güvenlik güçlerinin Imo, Anambra ve Abia eyaletlerinde uyguladığı acımasız ve aşırı gücün lanetli portresini ortaya koyuyor" dedi.

Uluslararası Af Örgütü, ülkede devam eden şiddet olaylarına ilişkin "tarafsız ve açık" bir soruşturma çağrısında bulunurken, Nijerya'dan söz konusu rapora ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

Twitter faaliyetleri süresiz olarak askıya alınmıştı

Nijerya'da ayrılıkçı grupların gerçekleştirdiği silahlı saldırılarda çok sayıda güvenlik görevlisi öldürülmüş, polis karakolları yerle bir edilmişti. Nijerya Devlet Başkanı Muhammadu Buhari ise haziran ayında olaylarla ilgili Twitter hesabında paylaşım yapmıştı. Buhari Twitter'da 1 Haziran'da yaptığı paylaşımda, ülkenin güneydoğusundaki ayrılıkçılık yanlılarını cezalandırmakla tehdit etmiş, hükümetin, ayrılıkçı örgütler ve destekçileri ile "anladıkları dilden konuşacağını" ifade etmişti. Twitter, Buhari'nin paylaşımını kullanım politikalarını ihlal ettiği için kaldırmıştı. Sosyal medya platformu Twitter'ın, Buhari'nin paylaşımını silmesinin ardından ülke genelinde Twitter faaliyetleri süresiz olarak askıya almıştı. Nijerya Dışişleri Bakanı Geoffrey Onyeama, "Maalesef sosyal medya çoğu zaman insanların hayatında korkunç etkiler bırakıyor. Ülkenin birliğini de tehdit ediyor. Nijerya'nın ulusal çıkarları için Twitter askıya alındı" ifadelerini kullanmıştı. - LONDRA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı