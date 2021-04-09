Son dakika haberi! Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıl dönümü

Son dakika haberi: Kahramanmaraş'ta Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Kahramanmaraş'ta Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Vali Ömer Faruk Coşkun, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu ile teşkilat mensuplarını makamında kabul etti.

Başarılarla dolu köklü geçmişe sahip olan Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Coşkun, "Halkımızın huzur ve güvenliğinin temin edilmesi için özveriyle çalışan Emniyet Teşkilatımızın, 176. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum. Her türlü zorluğa rağmen fedakarca çalışan emniyet mensuplarımıza görevlerinde kolaylıklar, şehit olan personelimize rahmet, gazilerimize de sağlık, mutluluk ve huzur diliyorum." ifadesini kullandı.

Coşkun, görevi başında olan teşkilat mensuplarına başarı diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün