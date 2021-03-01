Son dakika haberi! Tufanbeyli'de polis ekipleri kadınlara KADES uygulamasını tanıttı

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde polis ekipleri Kadın Destek Uygulamasını (KADES) kadınlara tanıttı.

Polis ekipleri ilçede kamu kurum ve kuruluşları ile özel işletmelerde çalışan kadınları ziyaret ederek uygulama hakkında bilgiler verdi.

Ziyaretlerde ayrıca kadınların cep telefonlarına KADES uygulamasını indirmesi sağlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Yılmaz