Son dakika haberi! Tufanbeyli'de polis ekipleri kadınlara KADES uygulamasını tanıttı
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Son dakika haberi! Tufanbeyli'de polis ekipleri kadınlara KADES uygulamasını tanıttı

01.03.2021 16:57 | Son Güncelleme: 01.03.2021 17:01
Son dakika haberi! Tufanbeyli'de polis ekipleri kadınlara KADES uygulamasını tanıttı

Son dakika gündem haberi: Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde polis ekipleri Kadın Destek Uygulamasını (KADES) kadınlara tanıttı.

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde polis ekipleri Kadın Destek Uygulamasını (KADES) kadınlara tanıttı.

Polis ekipleri ilçede kamu kurum ve kuruluşları ile özel işletmelerde çalışan kadınları ziyaret ederek uygulama hakkında bilgiler verdi.

Ziyaretlerde ayrıca kadınların cep telefonlarına KADES uygulamasını indirmesi sağlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Yılmaz

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