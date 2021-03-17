Son dakika haberi! TOKİ'den başkente dev yatırımlar

Gelen son dakika haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Ankara'da 316 şantiyede inşaatına başladığı 100 bin 87 konutun 91 bin 594'ünü tamamlayarak vatandaşlara teslim etti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Ankara'da 316 şantiyede inşaatına başladığı 100 bin 87 konutun 91 bin 594'ünü tamamlayarak vatandaşlara teslim etti.

Başkent Ankara'da sosyal konuttan kamu binalarına, okullardan hastanelere birçok projeyi hayata geçiren TOKİ, Ankara'nın geleceğini güvenle inşa ediyor. Ankara'da bugüne kadar 316 şantiyede 100 bin 87 konutun yapımına başlayan TOKİ, bu konutlardan 91 bin 594'ünü tamamlayarak hak sahiplerine teslim etti. Başkent Ankara'yı daha yeşil hale getirmek için 8 millet bahçesinin yapımına başlayan TOKİ, AKM Millet Bahçesi, İmrahor Vadisi 1. Etap, Kahramankazan, Kızılcahamam, Akyurt, Çubuk, Cebeci ve Sincan Millet Bahçelerinin yapımını sürdürüyor. Millet bahçeleri tamamlandıkları zaman başkent ve ilçeleri yeni yeşil alanlara ve parklara kavuşacak.

Başkentte kentsel dönüşüm projeleriyle çarpık kentleşme sonucunda yaşanamaz hale gelen bölgeleri yaşanabilir çevrelere dönüştüren TOKİ, inşa ettiği konutlarla vatandaşları hem güvenli yapılara kavuşturuyor hem de yeşil alanları, çocuk parkları ile sağlıklı yaşam alanları oluşturuyor. Ankara'da çok büyük boyutlarda kentsel dönüşüm projeleri gerçekleştiren ve gerçekleştirmeye devam eden TOKİ, Kuzey Ankara, Altındağ, Mamak, Sincan, Yenimahalle, Çankaya, Kızılcahamam ve Kalecik ilçelerinde 29 farklı proje kapsamında 44 bin 474 konutluk kentsel dönüşüm projesi yaptı. TOKİ ayrıca 50 bin ve 100 bin sosyal konut kampanyaları kapsamında Ankara'da toplam 7 bin 685 konutun inşasını devam ettiriyor. Yatay mimari anlayışıyla inşası devam eden konutlar mahalle kültürünü de yaşatacak.

TOKİ'den Ankara'da kamu binaları

Konut üretiminin yanında kullanım ömrünü tamamlamış kamu binalarını yenileyen TOKİ, birçok kurum için modern, estetik ve kaliteli hizmet binaları inşa ediyor. Bu kapsamda bugüne kadar Ankara'da Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü, Polis Meslek Yüksek Okulu, Tarım ve Orman Bakanlığı hizmet binası, Ticaret Bakanlığı Akyurt Eğitim ve Sosyal Tesisleri, Devlet Arşivleri Başkanlığı'nın da içinde olduğu 38 kamu hizmet binası inşa etti. TOKİ, bu kapsamda Ankara'da Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Kampüs binalarının inşaatını da yaptı.

Ankara'da TOKİ tarafından 7 hastane, 59 cami, 5 kütüphane, 191 okul, 7 öğrenci yurdu, 22 spor salonu inşa edilirken, 65 ticaret merkezi, 85 ofis ve 275 dükkanın yapımı da tamamlandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı