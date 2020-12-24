Son dakika haberi: Ticaret Bakanlığı esnafa hibe desteğini duyurdu

Son dakika haberi: Ticaret Bakanlığı, geçtiğimiz gün Resmi Gazete'de yayımlanan Esnaf ve Sanatkarlar ile Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Destekler Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararı ile kimlerin destekten faydalanabileceğini açıkladı.

Ticaret Bakanlığı, geçtiğimiz gün Resmi Gazete'de yayımlanan Esnaf ve Sanatkarlar ile Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Destekler Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararı ile kimlerin destekten faydalanabileceğini açıkladı.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, "Salgından etkilenen kesime aylık bin Türk Lirası olmak üzere toplamda 3 bin Türk Lirası doğrudan gelir desteği ile üç ay boyunca büyükşehirlerde aylık 750 Türk Lirası, diğer illerde aylık 500 Türk Lirası kira desteği verilecektir. Bununla birlikte 24 Aralık 2020 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Hibe Desteği Programı ve Uygulama Esasları Hakkında Tebliğ ile söz konusu hibe desteklerinin verilmesine ilişkin usul ve esaslar Bakanlığımızca belirlenmiştir" denildi.

Ticari kazançları basit usulde vergilendirilenler ile vergiden muaf esnafın yanında esas faaliyetleri dolayısıyla hibe desteğinden yararlanabilecek olan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlerin ekonomik faaliyet tanımları bir liste halinde NACE kodlarıyla Ticaret Bakanlığı resmi internet sitesinde yayınlandı. Destekten yaralanabilecek faaliyetlerin bazıları şu şekilde:

"Kantinlerin faaliyetleri, şehir içi taşımacılığı faaliyeti, taksi ile yolcu taşımacılığı, kıraathaneler ve çay bahçeleri faaliyeti, lokanta ve restoranların (içkili içkisiz) faaliyetleri, düğün, balo ve kokteyl salonları işletilmesi, internet kafe faaliyetleri."

Hibe desteğinden faydalanabilecek işletmelerin geniş listesine Ticaret Bakanlığının resmi internet sitesinden ulaşılabiliyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı