TEM'deki kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi
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TEM'deki kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi

TEM'deki kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TEM Otoyolu Sakarya geçişinde dün iki hafif ticari aracın çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi.

TEM Otoyolu Sakarya geçişinde dün iki hafif ticari aracın çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Kaza, TEM Otoyolu Sakarya geçişi Akyazı ilçesi Alancuma mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde ilerlemekte olan Sıtkı Kerim idaresindeki 34 PF 967 plakalı hafif ticari araç ile aynı istikamette seyreden Mehmet B. idaresindeki 34 JP 4407 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlar bariyerlere çarparak durabildi. Meydana gelen trafik kazası sonrasında bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Meydana gelen trafik kazasında 34 PF 967 plakalı araç sürücüsü Sıtkı Kerim kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, Necla Kırık, Mehmet B. ve Sadık B. isimli 3 kişi ise yaralanmıştı. Yaralı olarak Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Necla Kırık'ta yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Meydana gelen kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi. Kırık'ın cenazesinin Karabük'e gönderildiği öğrenildi.

(Burak Can Tokyürek/İHA)

TEM'deki kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi
TEM'deki kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi
TEM'deki kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi
TEM'deki kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi
TEM'deki kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi
TEM'deki kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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