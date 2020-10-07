Son dakika haberi | TBMM Genel Kurulu, Kişisel Verileri Koruma Kuruluna 3 üye seçti

Son dakika haberler... TBMM Genel Kurulunda, Kişisel Verileri Koruma Kuruluna 3 üye seçimi gerçekleştirildi.

TBMM Genel Kurulunda, Kişisel Verileri Koruma Kuruluna 3 üye seçimi gerçekleştirildi.

Gizli oylamayla yapılan seçimde, AK Parti kontenjanından Ayşenur Kurtoğlu, CHP kontenjanından Tamer Aksoy ve HDP kontenjanından Bayram Arslan, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun yeni üyeleri oldu.

Öte yandan, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun, Toplumsal Barış ve Demokrasinin Tesisi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin doğrudan gündeme alınması önerisi kabul edilmedi.

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, alınan karar gereğince, bugün saat 14.00'te toplanmak üzere birleşimi kapattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Alp Özden