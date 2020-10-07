Son dakika haberi | TBMM Genel Kurulu, Kişisel Verileri Koruma Kuruluna 3 üye seçti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi | TBMM Genel Kurulu, Kişisel Verileri Koruma Kuruluna 3 üye seçti

07.10.2020 00:13 | Son Güncelleme: 07.10.2020 00:16
Son dakika haberi | TBMM Genel Kurulu, Kişisel Verileri Koruma Kuruluna 3 üye seçti

Son dakika haberler... TBMM Genel Kurulunda, Kişisel Verileri Koruma Kuruluna 3 üye seçimi gerçekleştirildi.

TBMM Genel Kurulunda, Kişisel Verileri Koruma Kuruluna 3 üye seçimi gerçekleştirildi.

Gizli oylamayla yapılan seçimde, AK Parti kontenjanından Ayşenur Kurtoğlu, CHP kontenjanından Tamer Aksoy ve HDP kontenjanından Bayram Arslan, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun yeni üyeleri oldu.

Öte yandan, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun, Toplumsal Barış ve Demokrasinin Tesisi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin doğrudan gündeme alınması önerisi kabul edilmedi.

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, alınan karar gereğince, bugün saat 14.00'te toplanmak üzere birleşimi kapattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Alp Özden

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Beren Saat Acun Ilıcalı Burak Özçivit Mahsun Kırmızıgül
Spor Tisserand Arda Turan Erol Bulut Fatih Terim Josef De Souza
Daha Fazla Ekim Karar Çocuk Esenyurt
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | TBMM Genel Kurulu, Kişisel Verileri Koruma Kuruluna 3 üye seçti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.10.2020 00:16:28. #1.14#
title