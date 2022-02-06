Son dakika haberi | Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Tunç, İzmir'de nergis festivaline katıldı Açıklaması

İZMİR (AA) - Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, Türkiye'nin 337 milyar lira tarımsal hasıla ile Avrupa'da lider olduğunu, dünyada ilk 10 ülke arasında yer aldığını belirtti.

Tunç, İzmir'in çiçekçiliği ile ünlü Bayındır ilçesinde ilk kez gerçekleştirilen "Nergis ve Kuru Çiçek Festivali"nde yaptığı konuşmada, 2003-2020 döneminde Türkiye'de tarımın yıllık ortalama büyümesinin yüzde 2,93 olarak gerçekleştiğini söyledi.

Geçen yıl 25 milyar dolar tarımsal ihracatla 7,2 milyar dolar dış ticaret fazlası elde ettiklerini belirten Tunç, şöyle konuştu:

"Aldığımızdan daha fazla tarım ürünü diğer ülkelere satıyoruz. Türkiye, tarımda net ihracatçıdır. Ülkemiz büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığında Avrupa'da birinci, süt üretiminde ise üçüncü sırada yer almaktadır. Türkiye, 337 milyar lira tarımsal hasıla ile Avrupa'da lider, dünyada ilk 10 ülke arasında yer almaktadır. Türkiye bugün tarım alanında kendi kendine yeten, dünyada güçlü bir aktör konumundadır."

Tunç, İzmir'de 4,9 milyon ton tarla bitkileri, 1,8 milyon ton sebze, 746 bin ton meyve üretildiğini ve ilin 2020 yılı tarımsal hasılasının 14,2 milyar lira olduğunu aktardı.

Süs bitkileri yetiştiriciliğinde İzmir'in Türkiye'de birinci sırada olduğunu ifade eden Tunç, "785 bin büyükbaş, 1,1 milyon küçükbaş hayvan varlığına sahip olan İzmir'de günlük 5 bin ton süt üretilmektedir. 2020 yılında İzmir'den 2,7 milyar dolar tarımsal ihracat yapılmıştır. Bakanlık olarak 2002 yılından bugüne kadar İzmirli çiftçilerimize 5,7 milyar lira tarımsal destek sağladık. Bu rakamlar da gösteriyor ki aslında tarım, İzmir'de ana sektördür." diye konuştu.

Bayındır'da 2 yıl önce başlatılan Nergis Projesi 2024'e kadar devam edecek

Mehmet Hadi Tunç, 2022 yılı tarımsal destek ödemesini 29 milyar liraya yükselttiklerini vurguladı.

Bayındır ilçesine ait verileri paylaşan Tunç, şunları kaydetti:

"İlçemiz son yıllarda büyükbaş hayvancılık ve süs bitkileri üretiminde önemli gelişim göstermiştir, ayrıca süt üretiminde de adından söz ettirmeye başlamıştır. Bayındır ilçemizde 96 bin baş büyükbaş hayvan bulunmaktadır. 2021 yılında 168 bin ton süt, 3 bin 600 ton et üretimi ve 2 bin 400 adet damızlık büyükbaş hayvan satışı yapılmış ve ülke ekonomimize 637 milyon lira katkı sağlanmıştır. Bayındır'da hayvancılığın ardından ikinci sırada süs bitkileri yetiştiriciliği yer almaktadır. İlçemizde 950 üreticimiz, toplam 6 bin 500 dekar alanda süs bitkisi üretimi yapmaktadır. 2021 yılında 100 milyon adetten fazla süs bitkisi üretimi yapılmıştır. Bu üretim, İzmir ili üretiminin yaklaşık yarısını, ülkemiz üretiminin yüzde 25'ini oluşturmaktadır. Bunun ekonomik değeri 355 milyon liradır."

İlçede 2020 yılında uygulamaya koydukları Nergis Projesi'nin 2024'e kadar devam edeceğini bildiren Tunç, bölgede nergis üretimi yapan üretici ve çeşit sayısını çoğaltıp üretimi artırmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Bayındır Kaymakamı Mehmet Ali Öztürk de Bayındır Çiçekçilik Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin temelini atacaklarını dile getirdi.

Öztürk, Bayındır'ın sadece çiçekçilikle değil hayvancılık anlamında ülke ekonomisine katkı sağlayan bir ilçe olacağını söyledi.

Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen ise nergis çiçeğinin sevgiyi ve aşkı anlattığını, İzmir'de Karaburun ve Bayındır'daki Turan Mahallesi'nde yetiştiğini belirtti.

Demirezen, "Turan Mahallemizdeki nergis çiçeğimiz daha bebek. İnşallah onu büyüteceğiz, geliştireceğiz ve hep beraber dünyaya tanıtacağız. Turan Mahallesi'nde inşallah önümüzdeki yıllarda bu festivalin devamını getireceğiz." dedi.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından düzenlenen en iyi nergis ve kuru çiçek stant yarışmasında dereceye girenler kupa ile ödüllendirildi.