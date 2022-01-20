Son dakika haberi... SULTANGAZİ'DE YANGIN :  1 ÖLÜ  - (1) - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi... SULTANGAZİ'DE YANGIN :  1 ÖLÜ  - (1)

Son dakika haberi... SULTANGAZİ'DE YANGIN :  1 ÖLÜ  - (1)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... SULTANGAZİ'de, 3 katlı binanın çatısında yangın çıktı.

SULTANGAZİ, İSTANBUL (DHA) - SULTANGAZİ'de, 3 katlı binanın çatısında yangın çıktı. İş merkezi olarak kullanılan binada bulunan bir kişi, yangında hayatını kaybetti.

Sultangazi Sultançiftliği Mahallesi 20. Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın çatısında, saat 09.30 sıralarında, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangının çıktığı iş merkezi olarak kullanılan binanın bitişindeki apartmanlarda yaşayanlar, hızla tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, yangın çevredeki binalara sıçramadan alevlere müdahale etti. Yangının çıktığı sırada binadaki bir ofiste bulunan kişi hayatını kaybetti.

- İstanbul

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Sultangazi, İtfaiye, Yangın, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title