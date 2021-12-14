Son dakika haberi... Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda 3'üncü yangın; 10 saatte söndürüldü - Haberler
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Son dakika haberi... Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda 3'üncü yangın; 10 saatte söndürüldü

Son dakika haberi... Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda 3'üncü yangın; 10 saatte söndürüldü
Demirören Haber Ajansı / Metin Değirmenci - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre KAYSERİ'de Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması ile 10 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.

KAYSERİ (DHA) - KAYSERİ'de Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması ile 10 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yeşilhisar, Develi ve Yahyalı ilçesi sınırlarında kalan Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda, dün saat 22.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, kısa sürede sazlığın bir bölümünü kapladı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevlere müdahale eden ekipler, yangını saat 08.00 sıralarında kontrol altına aldı. Jandarma, son 1 ayda parkta 3'üncü kez çıkan yangın ile ilgili soruşturma başlattı.


- Kayseri
Son dakika haberi... Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda 3'üncü yangın; 10 saatte söndürüldü

Son dakika haberi... Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda 3'üncü yangın; 10 saatte söndürüldü

Son dakika haberi... Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda 3'üncü yangın; 10 saatte söndürüldü

Son dakika haberi... Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda 3'üncü yangın; 10 saatte söndürüldü

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