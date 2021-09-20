Son dakika haberi! Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonları: 42 gözaltı

ŞIRNAK'taki asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 42 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 13-19 Eylül tarihleri arasında, il geneli ile Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılık ve asayiş olaylarına yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda, 107 AK-47 fişeği, 29,14 gram metamfetamin, 3,05 gram esrar, 2 adet uyuşturucu kullanmaya yarayan aparat, 20 bin 730 paket kaçak sigara, 350 puro, 23 kaçak cep telefonu, 16 şişe kaçak içki, 15 kilogram tütün ve 10 adet elektronik sigara cihazı ele geçirildi. Operasyonlarda 30'u kaçakçılık, 12'si asayiş suçları olmak üzere 42 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğer şüphelilerin ise emniyetteki sorgusu sürüyor.