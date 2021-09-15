Son dakika haberi: Samsun'daki uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi'nde uyuşturucu sattığı bilgisi edinilen T.S'nin ikametinde arama yapan ekipler, 19,68 gram sentetik uyuşturucu, 14 kapsül sentetik ecza hapı, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 3 bin 30 lira ele geçirdi.

Şüpheli C.Ç'nin ise İlyasköy Mahallesi'nde uyuşturucu sattığını belirleyen ekipler, zanlının adresinde yaptıkları aramada 50 uyuşturucu hap, 66 kapsül sentetik ecza hapı ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 50 lira buldu.

Karasamsun Mahallesi'nde de uyuşturucu satışı yaptığı bilgisi bulunan K.Ö'nün ikametinde yapılan aramada bir miktar sentetik uyuşturucu, esrar, esrarlı sigara ve uyuşturucu kullanma aparatı ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 1555 lira bulundu.

Operasyonlarda gözaltına alınan T.S, C.Ç. ve K.Ö, emniyete götürüldü.