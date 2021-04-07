Son dakika haberi | Samsun'da Kovid-19 tedavisi gören cumhuriyet savcısı hayatını kaybetti
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Son dakika haberi | Samsun'da Kovid-19 tedavisi gören cumhuriyet savcısı hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı / Recep Bilek - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | Samsun'da Kovid-19 tedavisi gören cumhuriyet savcısı hayatını kaybetti

Son dakika gündem haberi... Samsun Bölge Adliye Mahkemesinde görevli Cumhuriyet Savcısı Ümit Demirci, yeni tip kononavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Samsun Bölge Adliye Mahkemesinde görevli Cumhuriyet Savcısı Ümit Demirci, yeni tip kononavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Bir süre önce Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından Canik ilçesindeki özel hastanede tedavi altına alınan Demirci (50), yoğun bakım servisinde hayatını kaybetti.

Demirci'nin cenazesi, memleketi Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde toprağa verilecek.

Samsun Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlığı ve Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı, Demirci'nin vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Mesajda, "Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm teşkilatımıza başsağlığı dileriz." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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