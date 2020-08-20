Son dakika haberi... Samandağ'da baca yangını korkuttu
Son dakika haberi... Hatay'da bir iş yerinin bacasından yükselen dumanlar korkulu anlar yaşattı.
20.08.2020 13:08 | Son Güncelleme: 20.08.2020 13:58
Hatay'da bir iş yerinin bacasından yükselen dumanlar korkulu anlar yaşattı.
Samandağ ilçesine bağlı Çiğdede Mahallesi üzerinde faaliyet gösteren bir iş yerinin çatı katındaki bacasından çıkan dumanı gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 2 katlı binanın çatısına çıkarak yangını büyümeden söndürdü. - HATAY
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Kaynak: İHA