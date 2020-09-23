Son dakika haberi... Rusya'da düşen Su-35 tipi uçağıyla ilgili yeni gelişme

Son dakika haberlerine göre Rusya'da dün düşen Su-30 tipi savaş uçağını, eğitim uçuşu sırasında başka bir savaş uçağı tarafından vurulduğu duyuruldu.