Son dakika haberi: Rapor: Küresel halka arzlarda 20 yılın en yüksek performansı

Son dakika ekonomi haberi... Likidite bolluğu ve bireysel yatırım platformlarının yaygınlaşması ile dünya genelinde işlem sayısı ve halka arzlar yoluyla elde edilen gelirler bakımından son 20 yılın en yüksek performansı yakalandı.