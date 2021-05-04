Son dakika haberi: Rapor: Küresel halka arzlarda 20 yılın en yüksek performansı
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Son dakika haberi: Rapor: Küresel halka arzlarda 20 yılın en yüksek performansı

Son dakika haberi: Rapor: Küresel halka arzlarda 20 yılın en yüksek performansı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Son dakika ekonomi haberi... Likidite bolluğu ve bireysel yatırım platformlarının yaygınlaşması ile dünya genelinde işlem sayısı ve halka arzlar yoluyla elde edilen gelirler bakımından son 20 yılın en yüksek performansı yakalandı.

Likidite bolluğu ve bireysel yatırım platformlarının yaygınlaşması ile dünya genelinde işlem sayısı ve halka arzlar yoluyla elde edilen gelirler bakımından son 20 yılın en yüksek performansı yakalandı. 

Uluslararası denetim ve danışmanlık şirketi Ernst & Young (EY) Global Halka Arz Trendleri 2021 Raporu birinci çeyrek dönem sonuçlarına göre; ilk çeyrekte 430 halka arz işlemi gerçekleştirildi ve 105.6 milyar dolar gelir elde edildi.

Rapora göre; halka arzlarda tipik olarak durağan bir üç aylık dönem olarak bilinen ilk çeyrekte, işlem sayısı ve halka arzlar yoluyla elde edilen gelirler bakımından son 20 yılın en yüksek performansı yakalandı. Geleneksel halka arz piyasalarında yüksek hareketlilik görülmesinin yanı sıra özel amaçlı satın alma şirketi (SPAC) halka arzlarında rekor seviyelere ulaşıldı. SPAC halka arzlarında ilk çeyrekte 2020 yılının tamamından daha fazla sayıda işlem tamamlandı ve gelir elde edildi. Buna göre, 2021 yılının ilk çeyrek döneminde gerçekleştirilen halka arz işlemi sayısı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 85 artışla 430'a çıktı. Aynı dönemde halka arzlar yoluyla elde edilen gelir de yüzde 271 artışla 105.6 milyar dolara yükseldi.Rapora göre küresel halka arzlardaki bu hareketlilik, likidite bolluğu ve pandemi döneminde ortaya çıkan yeni fırsatlardan kaynaklanıyor. Bununla birlikte bireysel yatırım platformlarının genç nesil de dahil olmak üzere halk arasında popülerleşmesinin yatırım yapmayı her zamankinden daha fazla erişilebilir hale getirdiği belirtiliyor. Raporda piyasalarda gelecek döneme ilişkin olarak düzeltme öngörüldüğü ve yatırımcı duyarlılığının kırılgan seyrettiği ifade edilirken, bu ortamda yatırımcıların bol likiditeden fayda sağlamaya ve yatırım getirisi elde etmeye odaklanmaya devam edecekleri belirtiliyor.  Amerika Kıtası'nda ilk çeyrekte 121 halka arz işlemi gerçekleştirilirken, bu işlemlerden 45.2 milyar dolar gelir elde edildi. Amerika borsaları 20 yıldan uzun bir sürenin en yüksek işlem sayıları ve gelirlerini gördü. Asya-Pasifik Bölgesi'nde 200 işlem ile 34.3 milyar dolar gelir elde edildi ve 20 yılın en yüksek halka arz geliri kaydedilmiş oldu. Avrupa, Orta Doğu, Hindistan ve Afrika (EMEIA) bölgesinde de 109 işlem tamamlandı ve 26.1 milyar dolar sağlandı. Teknoloji, 2021'in ilk çeyreğinde de en çok halka arz işlemi yapılan sektör olmayı sürdürdü. Teknoloji sektöründe ilk üç ayda 111 işlem ile 46.1 milyar dolar gelir elde edildi. İkinci sırada yer akan sağlık hizmetleri sektöründe 78 işlem yapıldı ve 14 milyar dolar gelir sağlandı. Sanayide ise 57 işlemle 6.3 milyar dolar halka arz geliri sağlandı. 

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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