Son dakika: Pendik'te 40 canlı hayvanın ele geçirildiği kaçakçılık operasyonu kamerada

PENDİK'te düzenlenen operasyonda aralarında pacman kurbağası, varanüs glauerti, taç yavru gekonun da bulunduğu 40 adet canlı hayvan ele geçirildi. 1 kişi hakkında işlem yapıldığı operasyon kameraya yansıdı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir ihbarı değerlendirerek pazartesi günü Pendik'te bir adrese canlı hayvan kaçakçılığı operasyonu düzenledi. Operasyonda, 2 adet savanna monitör, 4 adet cüce monitör (varan), 2 adet varanüs glauerti, 5 adet büyük, 5 adet küçük olmak üzere 10 adet pacman kurbağası, 5 adet terribilis kurbağası, 2 adet yetişkin taç geko, 9 adet taç yavru geko, 2 adet amazon süt kurbağası, 3 adet tinçtorius kurbağası, 1 adet yeşil ağaç gekosu olmak üzere toplam 40 adet canlı hayvan ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 1 kişi hakkında, "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" ve "CITES (Nesli Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme) Sözleşmesine Muhalefet" suçlarından işlem yapıldı. 40 hayvan Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı