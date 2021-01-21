Ev yangınında bir kişi dumandan zehirlendi
21.01.2021 23:03 | Son Güncelleme: 21.01.2021 23:42
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çıkan ev yangınında dumandan zehirlenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çıkan ev yangınında dumandan zehirlenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.
Şehit İbrahim Kundakçı Mahallesi'nde bulunan 3 katlı evin 2. katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanları gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan evden Suriye uyruklu 1 kişiyi çıkardı.
Dumandan zehirlendiği belirlenen kişi, ambulansla Kadirli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı