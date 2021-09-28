Son dakika haberi! Nizip'te kaçak sigara operasyonu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde 1011 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçe merkezinde gümrük kaçağı sigara satışı yapan 3 adresi tespit etti.

Ekipler, işyerlerinde yaptıkları aramada, gümrük kaçağı olduğu belirlenen 1011 paket gümrük kaçağı sigara ile 15 kilogram çay ele geçirdi.

Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.