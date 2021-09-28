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Son dakika haberi! Nizip'te kaçak sigara operasyonu

AA / İrfan Aydoğdu - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Nizip'te kaçak sigara operasyonu

Gelen son dakika haberlerine göre Gaziantep'in Nizip ilçesinde 1011 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildiNizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçe merkezinde gümrük kaçağı sigara satışı yapan 3 adresi tespit etti.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde 1011 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçe merkezinde gümrük kaçağı sigara satışı yapan 3 adresi tespit etti.

Ekipler, işyerlerinde yaptıkları aramada, gümrük kaçağı olduğu belirlenen 1011 paket gümrük kaçağı sigara ile 15 kilogram çay ele geçirdi.

Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

AA / İrfan Aydoğdu - Son Dakika Haberleri
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