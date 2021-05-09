Son dakika haberi | New York'ta Times Meydanı'ndaki silahlı saldırıda yaralananların sayısı 3'e yükseldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi | New York'ta Times Meydanı'ndaki silahlı saldırıda yaralananların sayısı 3'e yükseldi

Son dakika haberi | New York'ta Times Meydanı'ndaki silahlı saldırıda yaralananların sayısı 3'e yükseldi
Anadolu Ajansı / Betül Yürük - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: NEW New York'ta ünlü Times Meydanı'nda meydana gelen silahlı saldırıda, aralarında 4 yaşında bir çocuğun da olduğu yaralıların sayısı 3'e yükseldi.

NEW New York'ta ünlü Times Meydanı'nda meydana gelen silahlı saldırıda, aralarında 4 yaşında bir çocuğun da olduğu yaralıların sayısı 3'e yükseldi.

New York Polis Departmanı Komiseri Dermot Shea, düzenlediği basın toplantısında Times Meydanı'nda öğleden sonra 16.55 civarında, 45'inci Sokak ve 7. Cadde yakınlarında silah sesleri duyulduğunu söyledi.

Saldırıda 4 yaşında bir kız çocuğunun bacağından yaralandığını ve ameliyat olacağını belirten Shea, yaralanan diğer 2 kişiden birinin turist olduğunu ve her ikisinin de hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Polise konuşan görgü tanıkları ise silahlı saldırının 2 ila 4 erkeğin dahil olduğu bir anlaşmazlıktan kaynaklandığını ve o sırada silah çekilmesi sonucu yoldan ailesiyle birlikte geçen 4 yaşındaki kız çocuğu ile, biri turist olan iki kişinin hedef olduğunu söyledi.

Şüpheli henüz yakalanamazken, polis, ateş açtığına inanılan kişinin videosunu Twitter'da yayınladı ve hakkında bilgi talebinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

Çifte ölümde korkunç ihtimal: Doktor baba, kızını öldürdükten sonra intihar etti
Çifte ölümde korkunç ihtimal: Doktor baba, kızını öldürdükten sonra intihar etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Engin Özkoç Aykut Erdoğdu Ekrem İmamoğlu
Magazin Aleyna Tilki Burak Sergen Burcu Biricik Chloe Loughnan
Spor Muslera Ozan Tufan Mesut Özil Cüneyt Çakır Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksa Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | New York'ta Times Meydanı'ndaki silahlı saldırıda yaralananların sayısı 3'e yükseldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.5.2021 05:26:58. #1.15#

title