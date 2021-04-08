Son dakika haberi: MSB: Suriye ve Yunanistan'a geçmeye çalışan 9 kişi yakalandı
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Son dakika haberi: MSB: Suriye ve Yunanistan'a geçmeye çalışan 9 kişi yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: MSB: Suriye ve Yunanistan'a geçmeye çalışan 9 kişi yakalandı

Son dakika haber: MİLLİ Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollardan Suriye'ye ve Yunanistan'a geçmeye çalışan 1'i DEAŞ, 1'i FETÖ terör örgütü mensubu 9 kişinin yakalandığını duyurdu.

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MİLLİ Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollardan Suriye'ye ve Yunanistan'a geçmeye çalışan 1'i DEAŞ, 1'i FETÖ terör örgütü mensubu 9 kişinin yakalandığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Hudutlarımızdan yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Ülkemizden Suriye ve Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan toplam 9 şahıs yakalandı. Yakalananlardan birinin DEAŞ üyesi birinin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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