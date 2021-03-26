Son dakika haberi... Mozambik'te Ensar'ul Sunna terör örgütü Total tesislerini hedef aldı
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Son dakika haberi... Mozambik'te Ensar'ul Sunna terör örgütü Total tesislerini hedef aldı

Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Mozambik'te Ensar'ul Sunna terör örgütü Total tesislerini hedef aldı

Gelen son dakika haberine göre Hint Okyanusu kıyısındaki Doğu Afrika ülkesi Mozambik'te Ensar'ul Sunna terör örgütünün Total tesislerini hedef alan saldırılar düzenlediği bildirildi.

Hint Okyanusu kıyısındaki Doğu Afrika ülkesi Mozambik'te Ensar'ul Sunna terör örgütünün Total tesislerini hedef alan saldırılar düzenlediği bildirildi.

Mozambik Savunma Bakanlığı Sözcüsü Ömer Saranga, ülkenin kuzeyindeki Cabo Delgado eyaletinin Palma bölgesindeki saldırılar nedeniyle bölge sakinlerinin evlerini terk ettiğini açıkladı.

Ensar'ul Sunna örgütünün bölgede sıvılaştırılmış doğal gaz çıkaran Total tesislerini hedef aldığını ve saldırıların 3 gündür aralıklarla devam ettiğini kaydeden Saranga, "Bölgede güvenliğin mümkün olan en kısa sürede sağlanması için çalışıyoruz." dedi.

Saranga, bölgede iletişim hatlarının kesildiğini, Total tesisindeki çalışanlar ile uydu telefonu üzerinden iletişim kurulabildiğini ifade etti.

Söz konusu saldırılarda ölü ya da yaralıların olup olmadığına ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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