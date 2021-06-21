Son dakika haberi: Mısır'da tren ile otobüs çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı
Son dakika haberler... Mısır'ın başkenti Kahire'nin güneyinde bir hemzemin geçitte tren ile otobüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı bildirildi.
Mısır'ın başkenti Kahire'nin güneyinde bir hemzemin geçitte tren ile otobüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı bildirildi.
Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Hilvan kenti yakınlarındaki hemzemin geçitte bir otobüsün trenle çarpıştığı belirtildi.
Kaza sonucu, iki kişinin yaşamını yitirdiği, 6 kişinin yaralandığı, yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığı kaydedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız