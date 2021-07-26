Son dakika haberi! Libya açıklarında en az 57 düzensiz göçmen hayatını kaybetti
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Son dakika haberi! Libya açıklarında en az 57 düzensiz göçmen hayatını kaybetti

Son dakika haberi! Libya açıklarında en az 57 düzensiz göçmen hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Bayram Altuğ - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Akdeniz'de Libya açıklarında bir botun batması sonucu en az 57 düzensiz göçmenin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Akdeniz'de Libya açıklarında bir botun batması sonucu en az 57 düzensiz göçmenin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler'in göç örgütü IOM'un Sözcüsü Safa Msehli tarafından yapılan açıklamaya göre, Libya'nın liman kenti Al Khums açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir bot alabora oldu.

Msehli, balıkçılar ve sahil güvenlik tarafından kıyıya getirilen hayatta kalanlara göre, boğulanlar arasında en az 20 kadın ve iki çocuğun olduğunu aktarıldı.

Afrika'da yoksulluk, kuraklık, çatışmalar ve diğer nedenlerden dolayı her yıl Libya üzerinden Avrupa sahillerine ulaşmaya çalışan binlerce düzensiz göçmen trajedisiyle karşılaşılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Altuğ

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