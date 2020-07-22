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Kurban Bayramı öncesi sebze meyvede bolluk fiyatları düşürdü

Adana'da bu yıl ürün bolluğu sebebiyle sebze ve meyvede Kurban Bayramı öncesi ucuzluk yaşanıyor. Adana Kabzımallar Odası Başkanı Ali Batman, sebze ve meyvenin fiyatlarında artış olmayacağını, vatandaşların bayramda ucuza sebze meyve tüketeceğini söyledi.

Kurban Bayramı öncesi sebze meyvede bolluk fiyatları düşürdü
22.07.2020 09:12 | Son Güncelleme: 22.07.2020 11:10

Türkiye'nin en önemli sebze ve meyve üretim merkezlerinden Adana'da bulunan Vedat Dokalay Hal Kompleksi'nde yaşanan ürün bolluğu nedeniyle fiyatlar düşük seyrediyor. Domatesin kilosu 50 kuruş ile 1 lira arasında, biber 1 ile 1 buçuk liradan, soğan 10 kuruş ile 80 kuruş, patates 25 ile 90 kuruş, nane-maydanoz 25 kuruş, göbek marul 1 lira, üzüm 2 buçuk lira, erik 1 buçuk ile 2 buçuk lira, şeftali 2 ile 4 lira, kiraz 2 ile 5 lira, limon ise 5 ila 6 lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor.

Adana Kabzımallar Odası Başkanı Ali Batman, her yıl Kurban Bayramı öncesinde iç piyasada yaşanan talep artışının ürünlere zam olarak yansıdığını, ancak bu bayram öncesi fiyatlarda zam yerine düşüşler olduğunu söyledi.

"GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 200 DÜŞÜŞ VAR"

Geçen yıla göre özellikle domates ve soğan fiyatlarında önemli oranda düşüş olduğunu belirten Batman, "Şu anda sebze ve meyveler ucuz gidiyor. Bayramda bu fiyatlar daha da düşecektir. Hallerde fiyatlar arz ve talebe göre belirlenmektedir. Ürün bolluğu da var bu sene maşallah bereketli. Domates 50 kuruş ile 1 lira arasından iyi soğan ve patates 50 kuruş ile 1 lira arasında seyrediyor. Yeşillikte, kiraz ve muzda de düşüş var. Çikita muz 6 lira bugün halde. Meyvelerde de büyük düşüş var. Geçen seneye göre yüzde 200 oranında düşüş var. Geçen sene bu dönemde domates 3 ile 3 buçuk lira arasındaydı" ifadelerini kullandı.

"İHRACAT YAPILMASI FİYATLARI ARTTIRMAYACAK"

Soğandaki ihracat izin kısıtlamasının kalkmasının da tüccarı sevindirdiğini vurgulayan Ali Batman, "Depodaki ürünler çürümeden ihraç edilebilecek. Bu konuda hükümet doğru bir adım attı. Keşke daha önce kaldırsaydılar ama yine de zararın neresinden dönersek kardır. Fiyatlarda bir artış olmayacak, soğanda çok bolluk var. Fiyatlarda artış beklemiyoruz. Tüccarın yüzü gülecek. Ne kadar ihracat olursa o kadar üretici faydalanır" diye konuştu.

"DENETİMLERİN ARTMASI LAZIM"

Kurban Bayramı öncesinde Adana Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerini semt pazarlarının denetlenmesi konusunda uyaran Kabzımallar Odası Başkanı Ali Batman, şunları kaydetti:

"Belediyeler olaya siyasi davranıp denetimi kısıtlıyorlar. Siyaseti bir tarafa bırakıp denetime ağırlık verseler vatandaş çok ucuza sebze ve meyvesini alacak. Örneğin halde patlıcan 40 ile 50 kuruş arasında ama pazarda 2 lira. Günah değil mi. Denetimlerin artması lazım. Denetimlerin faturaya göre yapılması lazım ama onda da yürürlükteki yasanın kalkması lazım. Şu andaki yasayla belediyelerinde o denetimi yapacak yetkisi yok."

Kurban Bayramı öncesi sebze meyvede bolluk fiyatları düşürdü
Kurban Bayramı öncesi sebze meyvede bolluk fiyatları düşürdü

Kaynak: İHA

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