Küçükçekmece'de yeni açılan iş yerinde yangın çıktı
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Küçükçekmece'de yeni açılan iş yerinde yangın çıktı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Küçükçekmece'de Ramazan Bayramı öncesinde açılan tekstil atölyesinde yangın çıktı.

Küçükçekmece'de Ramazan Bayramı öncesinde açılan tekstil atölyesinde yangın çıktı.

Yangın sabah saat 08.45 sıralarında Küçükçekmece Atatürk Mahallesi Dinar Sokak'ta bulunan tekstil atölyesinde çıktı. Çalışanların mesaide bulunmadığı saatlerde henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangını fark eden sokak sakinleri durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine kısa sürede itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. 5 katlı binanın bodrum katında bulunan tekstil atölyesine giren itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak tamamen söndürdü. 

"YANGINLA UYANDIK"Yangın nedeniyle 5 katlı binada bulunan dairelerdeki insanlar da tahliye edildi. Binada yaşayanlardan biri olan Necdet Orhan, "Yangınla uyandık, bize dışarı çıkın aşağıda yangın var patlama durumu var dediler. Biz de dışarı çıktık. Altta daha yeni bayramdan önce açılan tekstil firması vardı. Büyük ihtimalle ütüyü açık bırakmış olabilirler" dedi.


- İstanbul
Küçükçekmece'de yeni açılan iş yerinde yangın çıktı
Küçükçekmece'de yeni açılan iş yerinde yangın çıktı
Küçükçekmece'de yeni açılan iş yerinde yangın çıktı
Küçükçekmece'de yeni açılan iş yerinde yangın çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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