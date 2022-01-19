Son dakika haberi... Kovid-19'a yakalanan eski Fas Başbakanı Benkiran, hastaneye kaldırıldı - Haberler
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Son dakika haberi... Kovid-19'a yakalanan eski Fas Başbakanı Benkiran, hastaneye kaldırıldı

Son dakika haberi... Kovid-19'a yakalanan eski Fas Başbakanı Benkiran, hastaneye kaldırıldı
AA / Ali Semerci - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Eski Fas Başbakanı Abdulilah Benkiran, Kovid-19 virüsüne yakalanması üzerine başkent Rabat'taki askeri hastaneye nakledildi.

Eski Fas Başbakanı Abdulilah Benkiran, Kovid-19 virüsüne yakalanması üzerine başkent Rabat'taki askeri hastaneye nakledildi.

Benkiran'ın şoförü Ferid Titi, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Benkiran'ın Kovid-19 enfeksiyonuyla ilgili düzenli testler için hastaneye götürüldüğünü belirtti.

Titi, Benkiran'ın sağlığının iyi durumda olduğunu ve virüsün şu ana kadar herhangi bir endişeye neden olmadığını aktardı.

El-Yevm 24 isimli internet sitesinin haberinde de Benkiran'ın Fas Kralı 6. Muhammed'in emriyle sağlık hizmeti vermek ve kapsamlı sağlık muayeneleri yapılmak üzere askeri hastaneye nakledildiği belirtildi.

Fas'taki yerel basına göre Benkiran, 3 doz Kovid-19 aşısı almasına rağmen 12 Ocak'ta virüse yakalandı.

AA / Ali Semerci - Son Dakika Haberleri

Facebook, Fas, Güncel, Haber

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