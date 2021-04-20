Son dakika haberi... Kolombiya'da Özel Barış Mahkemesi, silah bırakan FARC militanlarının öldürülmesinden endişeli

Son dakika gelişmesine göre Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da, hükümet ile Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) arasında 2016'daki anlaşmayla başlayan barış sürecinin yürütülmesinden sorumlu Özel Barış Mahkemesi, militanların silah bırakmasının ardından yaşanan şiddet olaylarına ilişkin endişelerini dile getirdi.

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da, hükümet ile Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) arasında 2016'daki anlaşmayla başlayan barış sürecinin yürütülmesinden sorumlu Özel Barış Mahkemesi, militanların silah bırakmasının ardından yaşanan şiddet olaylarına ilişkin endişelerini dile getirdi.

Çatışma dönemindeki savaş suçlarının soruşturulmasından sorumlu Özel Mahkemenin Başkanı Yargıç Eduardo Cifuentes, yaptığı yazılı açıklamada, silah bırakan militanları ve kontrol ettikleri bölgelerdeki topluluk liderlerini hedef alan saldırıların barışa zarar verdiğini belirtti.

Ülkede 2016 sonundan bu yana 276 eski FARC militanının ve 900'den fazla topluluk liderinin öldürüldüğünü aktaran Cifuentes, öldürülen militanlardan 252'sinin mahkemenin yürüttüğü soruşturmalar kapsamında ifadeye davet edilen kişiler olduğuna dikkati çekti.

Cinayetlerin ve ölüm tehditlerinin, mahkemenin barış misyonunu tehlikeye attığını vurgulayan Cifuentes, "Şiddete başvuran gruplar, hak savunucularını ve eski militanları susturduklarında yalnızca onlara ve ailelerine zarar vermiş olmuyor, toplumu gerçeklerin aydınlatılması ve zararların tazmin edilmesi olanağından da yoksun bırakıyor." ifadesini kullandı.

Cifuentes, barış sürecindeki şiddet olaylarını soruşturması ve akan kanı durdurmak üzere hükümete tavsiyelerde bulunması için İnsan Hakları Kamu Denetçiliğine çağrıda bulundu.

Kolombiya'da hükümet ile FARC arasında 2016 sonunda imzalanan anlaşmayla başlayan silah bırakma ve barış süreci, militanların terk ettiği kırsal bölgelerdeki kaynakları ve uyuşturucu ticareti güzergahlarını kontrol etmeyi hedefleyen yeni nesil silahlı grupların ortaya çıkmasıyla tehlikeye girmişti.

Kolombiya hükümeti, çoğu uluslararası suç şebekeleriyle ilişkili söz konusu gruplarla mücadele etmek üzere 7 bin askerden oluşan özel kuvvetler birliği kurmuştu.

FARC, yarım yüzyılın ardından silahı bırakmıştı

FARC, yarım yüzyılı aşan çatışma geçmişinin ardından Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde yürütülen sürecin sonunda 27 Haziran 2017'de elindeki son silahı da teslim etmişti.

Mesetas kenti kırsalındaki La Guajira toplanma alanında yapılan törene, dönemin Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, BM Kolombiya Misyon Şefi Jean Arnault ve örgüt lideri Rodrigo Londono katılmıştı.

Örgüt lideri Londono, bir daha ellerine silah almayacaklarını açıklamıştı.

Nüfusu 48 milyonu aşan Kolombiya'da yarım yüzyıldan fazla süren çatışmalar, 260 bine yakın kişinin hayatını kaybetmesine ve 6 milyondan fazla kişinin göç etmesine neden olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Aytekin