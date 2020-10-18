Son dakika haberi | Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 320 kişiye para cezası
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Son dakika haberi | Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 320 kişiye para cezası

18.10.2020 01:31 | Son Güncelleme: 18.10.2020 01:31
Son dakika haberi | Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 320 kişiye para cezası

Son dakika haberi: Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 320 kişiye para cezası uygulandı.

Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 320 kişiye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 1416 iş yeri denetlendi, 23 bin 397 kişinin kimlik bilgisi sorgulandı.

Denetim ve kontrollerde karantina ihlali yapan 11, maske takmayan 265, sosyal mesafe kuralına uymayan 42 ve tedbirlere riayet etmeyen 2 işletmeciye idari para cezası uygulandı.

Ayrıca, denetimler sırasında çeşitli suçlardan aranan 61 şüpheli yakalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Oktay

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