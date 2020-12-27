Son dakika haber: Soğuk havada nöbet tutan polislere sıcak çorba ikramı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haber: Soğuk havada nöbet tutan polislere sıcak çorba ikramı

27.12.2020 21:56 | Son Güncelleme: 27.12.2020 22:03

Son dakika haberler... Soğuk havada nöbet tutan polislere sıcak çorba ikramı Kırıkkale'de korona virüs ile mücadelenin daha etkin sürdürülebilmesi için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında soğuk havada gece nöbet tutan polislere sıcak çorba ikram edildi.

Soğuk havada nöbet tutan polislere sıcak çorba ikramı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de korona virüs ile mücadelenin daha etkin sürdürülebilmesi için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında soğuk havada gece nöbet tutan polislere sıcak çorba ikram edildi.

Kırıkkale Belediyesi, korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında uygulamaya konulan sokağa çıkma kısıtlamasında kentin farklı noktalarında nöbet tutan polis ekipleri için sıcak çorba hazırladı. Uygulama noktaları ve kent merkezinde denetim yapan polisleri tek tek gezen belediye görevlileri, hijyenik ortamda hazırladığı çorbayı karton kaselerle ikram etti. Polislerde kendilerine yapılan ikramdan dolayı belediyeye teşekkür etti.

"Bu kutlu görevde bizlere yardımcı oluyorlar"

Gazetecilere açıklama yapan Kırıkkale Belediyesi Özel Kalem Müdürü Bülent Özkan, "Sokağa çıkma yasağında emniyet mensubu arkadaşlarımıza sıcak çorba ikram ediyoruz. Bu soğuk günlerde bizler için nöbet tutuyorlar. Sokağa çıkma kısıtlamasında polis arkadaşlarımızla beraber olduğumuzu onlarla beraber çalıştığımızı göstermek amacıyla bir çorba ikramında bulunmak istedik. Bu kutlu görevde bizlere yardımcı oluyorlar bizde her daim yanlarında olmaya da devam edeceğiz" dedi.

Son dakika haber: Soğuk havada nöbet tutan polislere sıcak çorba ikramı
Son dakika haber: Soğuk havada nöbet tutan polislere sıcak çorba ikramı
Son dakika haber: Soğuk havada nöbet tutan polislere sıcak çorba ikramı
Son dakika haber: Soğuk havada nöbet tutan polislere sıcak çorba ikramı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hande Erçel Merve Dizdar Kenan İmirzalıoğlu Farah Zeynep Abdullah
Spor Ryan Babel Erol Bulut Fatih Terim Mbwana Samatta Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Elazığ Deprem Ankara Denizli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Soğuk havada nöbet tutan polislere sıcak çorba ikramı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.12.2020 22:03:11. #1.14#
title