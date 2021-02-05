Son dakika haberi... Kilis'teki uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklama
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Son dakika haberi... Kilis'teki uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklama

05.02.2021 12:31 | Son Güncelleme: 05.02.2021 12:34
Son dakika haberi... Kilis'teki uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklama

Gelen son dakika haberine göre KİLİS'te, polis ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i tutuklandı.

KİLİS'te, polis ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte 'torbacı' olarak tanımlanan uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı araştırma sonunda uyuşturucu satıcısı olduğu tespit edilen şüphelilerin Kilis ve Gaziantep'teki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. 13 adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda; 9 şüpheli gözaltına alınırken, aramalarda uyuşturucu madde ile 1 tabanca ele geçirildi.Emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden; L.A., C.A., M.H., Ş.D., M.Y., M.Ş.A., M.D. ve M.V. tutuklanırken, M.B ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.


Son dakika haberi... Kilis'teki uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Reşit ÇELEBİOĞLU

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