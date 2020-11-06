Son dakika haberi: Kılıçdaroğlu, Timur Selçuk'un vefatı dolayısıyla başsağlığı diledi

Son dakika haberlerine göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, besteci, piyanist ve yorumcu Timur Selçuk'un vefatı dolayısıyla mesaj yayımladı.