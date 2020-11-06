Son dakika haberi: Kılıçdaroğlu, Timur Selçuk'un vefatı dolayısıyla başsağlığı diledi
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Son dakika haberi: Kılıçdaroğlu, Timur Selçuk'un vefatı dolayısıyla başsağlığı diledi

06.11.2020 14:33 | Son Güncelleme: 06.11.2020 14:36
Son dakika haberi: Kılıçdaroğlu, Timur Selçuk'un vefatı dolayısıyla başsağlığı diledi

Son dakika haberlerine göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, besteci, piyanist ve yorumcu Timur Selçuk'un vefatı dolayısıyla mesaj yayımladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, besteci, piyanist ve yorumcu Timur Selçuk'un vefatı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Adalet Yürüyüşü sırasında, 16 Haziran Marşı'na can veren sesiyle bizlere eşlik eden, yaptığı bestelerle halkımızın gönlünde taht kuran Timur Selçuk'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve milletimize başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aylin Dal

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