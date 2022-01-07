Son dakika haberi: Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: "Kolluk kuvvetlerine ve orduya, teröristlere karşı uyarı yapmadan öldürmek için ateş açma emri verdim." - Haberler
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Son dakika haberi: Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: "Kolluk kuvvetlerine ve orduya, teröristlere karşı uyarı yapmadan öldürmek için ateş açma emri verdim."

Son dakika haberi: Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev:
AA / Ali Cura - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: "Kolluk kuvvetlerine ve orduya, teröristlere karşı uyarı yapmadan öldürmek için ateş açma emri verdim."

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: "Kolluk kuvvetlerine ve orduya, teröristlere karşı uyarı yapmadan öldürmek için ateş açma emri verdim."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk devletleri liderleriyle Kazakistan diplomasisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk devletleri liderleriyle Kazakistan diplomasisi

 Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'le görüşmesinde, Kazakistan'da yaşananları yakından takip ettiklerini, Kazakistan'la...

Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'le görüşmesinde, Kazakistan'da yaşananları yakından takip ettiklerini, Kazakistan'la...

AA / Ali Cura - Son Dakika Haberleri

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