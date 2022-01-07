Son dakika haberi: Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: "Kolluk kuvvetlerine ve orduya, teröristlere karşı uyarı yapmadan öldürmek için ateş açma emri verdim."
Son dakika haberi: Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: "Kolluk kuvvetlerine ve orduya, teröristlere karşı uyarı yapmadan öldürmek için ateş açma emri verdim."
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: "Kolluk kuvvetlerine ve orduya, teröristlere karşı uyarı yapmadan öldürmek için ateş açma emri verdim."
AA / Ali Cura - Son Dakika Haberleri
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