Son dakika haberi | Kayserispor Başkan Vekili Onur Gözbaşı: "Varolma savaşı veriyoruz"
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Son dakika haberi | Kayserispor Başkan Vekili Onur Gözbaşı: "Varolma savaşı veriyoruz"

Son dakika haberi | Kayserispor Başkan Vekili Onur Gözbaşı: 'Varolma savaşı veriyoruz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Son dakika haberler... Hes Kablo Kayserispor Başkan Vekili Onur Gözbaşı, sarı kırmızılı takımın kritik bir dönemeçte olduğunu ifade etti.

Hes Kablo Kayserispor Başkan Vekili Onur Gözbaşı, sarı kırmızılı takımın kritik bir dönemeçte olduğunu ifade etti.

Son 2 sezonda Kayserispor yönetimi olarak ciddi borç ödediklerini ve halen büyük bir borcun bulunduğunu, transfer tahtasının kapalı olduğunu dile getiren Başkan Vekili Onur Gözbaşı, "Kayserispor olarak adeta var olma savaşı veriyoruz. Her gün ayrı bir icra, ayrı bir ödeme emri ile karşı karşıya kalıyoruz. Onca borcun altından kalkmak hiç de kolay değil. Geçmişe dair 110 Milyon TL borç ödendi. Halen de ödeniyor. Kayserispor'un geleceğini kurtarmak adına çabalarken bugünleri kaçırabiliyoruz. Sayın başkanımız Kayserispor için seferberlik ilan etti. Dilerim bu noktada Kayserispor adına herkes elini taşın altına koyar" dedi.

Kayserispor'un ligde başarılı olması ve gelecek sezonlarda da ligdeki hayatını devam ettirebilmesi için camianın desteğine ihtiyaç duyulduğunun altını çizen Onur Gözbaşı "Kayserispor taraftarından, Kayseri halkından, sevgili sanayici ve işadamlarından ekonomik destek beklentimiz var. Bunun için yardım kampanyası da başlattık. Dilerim bu kampanyaya destekler artarak devam eder ve takımımızı hak ettiği yerlere getirmeyi elbirliği ile başarırız" cümlelerini kurdu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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