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Son dakika haberi | Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Son dakika gelişmesine göre Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


QNB Finans Portföy A.

Son dakika haberi | Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
21.08.2020 13:37 | Son Güncelleme: 21.08.2020 13:40

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 703,784534 1,05
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,804987 0,78
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,568280 0,66
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,226860 0,57
Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,025770 0,38
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,032137 0,21
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,934176 0,08
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,021727 1,83
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,195122 1,72
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 4,457695 1,40
İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,045324 1,02
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 13,765143 0,96
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,776239 0,77
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,311924 0,74
HSBC Portföy Değ. Fon 112,190773 0,55
Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,097109 0,54
Oyak Portföy Bir. Değ. Fon 0,039725 0,47
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 0,976293 0,22
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,675851 0,20
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,161525 0,18
Albaraka Portföy Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu 1,298679 0,04
Albaraka Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 1,286814 0,04
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 41,553464 0,25
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,131515 0,03
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,855228 0,02
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,058983 0,02
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,835141 0,02
Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,605363 0,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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Kaynak: AA

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