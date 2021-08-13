Son dakika haberi | Karakoçan'da "en iyi narkotik polisi anne" semineri düzenlendi
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Son dakika haberi | Karakoçan'da "en iyi narkotik polisi anne" semineri düzenlendi

Son dakika haberi | Karakoçan'da 'en iyi narkotik polisi anne' semineri düzenlendi
Anadolu Ajansı / Suat Öztürk - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Karakoçan ilçesinde "en iyi narkotik polisi anne" semineri yapıldı.

Karakoçan ilçesinde "en iyi narkotik polisi anne" semineri yapıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından çocukların ve gençlerin uyuşturucu kullanımının önüne geçme konusunda anne duyarlılığından faydalanmak amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Aile Destek Merkezindeki kursiyerlere etkinlik düzenledi.

Etkinlikte, uyuşturucu nedir, madde bağımlılığı, uyuşturucuya başlama nedenleri ve bağımlılık döngüsü gibi konular anlatıldı.

Ayrıca, kursiyerlere Kadın Destek Uygulaması (KADES) tanıtıldı, bu konuda broşür dağıtıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Öztürk

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