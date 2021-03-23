Son dakika haberi! Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheliye yasal işlem
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Son dakika haberi! Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheliye yasal işlem

23.03.2021 16:33 | Son Güncelleme: 23.03.2021 16:37
Son dakika haberi! Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheliye yasal işlem

Son dakika gelişmesine göre Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheliye yasal işlem yapıldı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheliye yasal işlem yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcılarının tespit edilip yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Kahramanmaraş-Pazarcık kara yolunda uygulama yapan ekipler, durumundan şüphelendiği kişilerin araçlarında arama gerçekleştirdi.

Aramalarda, 94 gram metamfetamin ile 4 gram bonzai ele geçirildi.

Ekiplerce icra edilen 4 farklı operasyonda M.Y, M.E, C.A.K. ile K.U.S. hakkında yasal işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

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