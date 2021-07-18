Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ta polis denetimlerinde 12 silah ele geçirildi
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Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ta polis denetimlerinde 12 silah ele geçirildi

Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ta polis denetimlerinde 12 silah ele geçirildi
Anadolu Ajansı / İzzet Mazı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Kahramanmaraş'ta polis ekipleri silah kullanımının önlenmesi amacıyla yürüttüğü çalışmalarda bir haftada 12 silah ele geçirdi, 11 kişiye adli ve idari işlem uyguladı.

Kahramanmaraş'ta polis ekipleri silah kullanımının önlenmesi amacıyla yürüttüğü çalışmalarda bir haftada 12 silah ele geçirdi, 11 kişiye adli ve idari işlem uyguladı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri silahla havaya ateş açan ve silah taşıyan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bir haftada gerçekleştirilen huzur uygulamaları, denetimler ve operasyonlarda 12 silah ve çok sayıda mermi ele geçiren ekipler, 11 şüpheli hakkında adli ve idari işlem gerçekleştirdi.

Ateşli silahlarla kamunun huzur ve sükunetini bozanlara yönelik etkin mücadelenin, vatandaşların can ve mal güvenliği için devam edeceği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Mazı

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