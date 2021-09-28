Son dakika haberi: Japonya, Güney Kore mahkemesinin Mitsubishi kararını protesto etti - Haberler
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Son dakika haberi: Japonya, Güney Kore mahkemesinin Mitsubishi kararını protesto etti

AA / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Japonya, Güney Kore mahkemesinin Mitsubishi kararını protesto etti

Son dakika haberleri... Japonya, Güney Kore'de bir mahkemenin Mitsubishi Heavy Industries (MHI) firmasına ait varlıkların satışı kararı sonrası, bu ülkeyi protesto etti.

Japonya, Güney Kore'de bir mahkemenin Mitsubishi Heavy Industries (MHI) firmasına ait varlıkların satışı kararı sonrası, bu ülkeyi protesto etti.

Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, düzenlediği basın toplantısında, Güney Kore Daejeon Bölge Mahkemesinin dün MHI varlıklarının paraya dönüştürülmesine yönelik verdiği karara tepki gösterdi.

Kararı "oldukça pişmanlık verici" şeklinde nitelendiren Motegi, Japonya'nın Seul Büyükelçiliği vasıtasıyla diplomatik protestonun Güney Kore makamlarına iletildiğini belirtti.

Motegi, "Güney Kore tarafı Japonya'nın doğal pozisyonunun farkında, ancak buna rağmen bu yönde bir kararın verilmesi oldukça talihsizlik" dedi.

MHI varlıklarının nakde çevrilmesi kararının "hem Japonya hem de Güney Kore taraflarınca risk doğuracağını" belirten Motegi, bu eylemden vazgeçilmesi çağrısı yaptı.

Motegi, Güney Kore makamlarının "uluslararası hukukun açık ihlali" bu durumu ivedilikle düzeltmesi gerektiğini söyledi.

Güney Kore'de Daejeon Bölge Mahkemesi dün, MHI'nin ülke içindeki varlıklarının satışa çıkarılarak elde edilecek parayla, Japonya'nın savaş dönemi Kore yarımadasında zorla çalıştırdığı işçilere tazminat ödenmesi kararı vermişti.

MHI'den yapılan açıklamada mahkeme kararını temyize taşıyacakları kaydedilmişti.

AA / Ahmet Furkan Mercan - Son Dakika Haberleri
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