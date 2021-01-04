Son dakika haberi | İtalya'da son 24 saatte 348 kişi Kovid-19'dan öldü
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Son dakika haberi | İtalya'da son 24 saatte 348 kişi Kovid-19'dan öldü

04.01.2021 19:33 | Son Güncelleme: 04.01.2021 19:36
Son dakika haberi | İtalya'da son 24 saatte 348 kişi Kovid-19'dan öldü

Son dakika haberleri: İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 348 artarak, 75 bin 680 oldu.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 348 artarak, 75 bin 680 oldu.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 77 bin 993 testte 10 bin 800 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı geçen yıl şubat ayından bu yana toplam vaka sayısı 2 milyon 166 bin 244'e ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 570 bin 458'e ve yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı 2 bin 579'a geriledi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 348 artarak 75 bin 680'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı ise 16 bin 206 artışla 1 milyon 520 bin 106 oldu.

Başbakanlık Acil Tedarik Komiserliği verilerine göre, 27 Aralık'ta Kovid-19 aşılamasına başlayan İtalya'ya şu ana kadar 469 bin 950 doz aşı teslim edilirken, bugün öğlen itibariyle 118 bin 713 kişiye Kovid-19 aşısı yapıldı.

Ülkede 27 Aralık'tan bu yana 105 bin 870 sağlık çalışanı aşılandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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