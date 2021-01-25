Son dakika haberi | İSTİB'in "Güvenli 2023 İstanbul" eğitimleri başladı

Son dakika haberleri... Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, "Gıda güvenliği ile alakalı toleransımız sıfır. Kovid-19 dönemini de kapsayan 2020 yılında gıda işletmelerine 1 milyon 356 bin 643 adet denetim yapıldı.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, "Gıda güvenliği ile alakalı toleransımız sıfır. Kovid-19 dönemini de kapsayan 2020 yılında gıda işletmelerine 1 milyon 356 bin 643 adet denetim yapıldı. Denetim sonucunda olumsuzluk tespit edilen işletmelere yönelik 14 bin 562 adet, toplamda 126 milyon 228 bin TL idari para cezası uygulandı." dedi.

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) ev sahipliğinde Güvenilir Ürün Platformu koordinatörlüğünde düzenlenen "Güvenli 2023 İstanbul" eğitimlerinin açılış etkinliği, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, İSTİB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kopuz, İSTİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hakkı İsmet Aral ve Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Celal Toprak'ın katılımıyla çevrim içi gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Metin, açılışta yaptığı konuşmada, gerçekleştirilecek eğitimlerin, gıda sektörü için önemine işaret ederek, Bakanlık bünyesinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Tarım ve gıdanın insanlık için vazgeçilmez bir sektör olduğunu vurgulayan Metin, şunları kaydetti:

"Gıda güvenliği ile alakalı toleransımız sıfır. Bu bilinçle mesai saati gözetmeden çalışıyoruz. Dünyada yaşanan Kovid-19 kaynaklı olağanüstü durum ortaya çıkar çıkmaz gıdanın hazırlanması, sunumu ve servis edilmesi sırasında virüsün yayılımının engellenmesi amacıyla işletmelerde hijyen kontrolünde dikkat edilecek hususlar Bakanlığımızca detaylı olarak belirlendi. Gıda işletmelerini bilgilendirme denetimlerini de bu sürece kadar yaptık.

Bakanlığımız, gıda güvenirliği konusunda yaptığı çalışmalarda, tüketicilerin gıda alışverişlerinde ambalajlanmış gıdaları tercih etme konusunu özellikle vurgulamaktaydı. Koronavirüs süreci, bu konunun önemini daha da güçlendirdi. Sadece koronavirüs açısından değil, genel gıda hijyeninin sağlanması açısından da doğrudan tüketicinin açarak kullandığı ambalajlı gıdalar konusunda tüketicilerin farkındalığı ve hassasiyeti arttı."

Metin, bu hassasiyete ilişkin web sitesi ve sosyal medya hesaplarında sürekli yayımlanan "Gıdadan insana Kovid-19 virüsü bulaşır mı?" konulu bilgilendirme amaçlı görsel materyal yayının devam ettiğini bildirdi.

Gıda işletmelerinde çalışan personelin koronavirüs testinin pozitif çıkması veya belirti göstermesi durumunda alınması gereken önlemlere ilişkin de bir talimat hazırlayarak il müdürlüklerine gönderdiklerini aktaran Metin, işletmelerin ayrıntılı olarak da bilgilendirildiğini söyledi.

"172 işletme için Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunuldu"

Fatih Metin, her alanda resmi kontrollerin yürütüldüğüne, denetimlerin 81 ilde yapıldığına işaret ederek, şu bilgileri verdi:

"Kovid-19 dönemini de kapsayan 2020 yılında gıda işletmelerine 1 milyon 356 bin 643 adet denetim yapıldı. Denetim sonucunda olumsuzluk tespit edilen işletmelere yönelik 14 bin 562 adet, toplamda 126 milyon 228 bin TL idari para cezası uygulandı. 172 işletme için Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunuldu. Tüketicilerin gıda ile ilgili her türlü talep ve şikayeti, Türkiye'nin her yerinden Alo 174 Gıda Hattı çağrı merkezine bildirilmekte. Alo 174 bilgi edinme, ihbar ve şikayet kapsamında şimdiye kadar 756 bin 500 başvuru alınmış ve 751 bin 448 başvuru sonuçlandırıldı. Bu kapsamda yapılan denetimler sonucu 54 bin 940 cezai işlem uygulandı. 2020 yılında Alo 174'ten sonra WhatsApp Gıda İhbar Hattı, tüketicilerimizin ihbar, şikayet, soru ve sorunlarına ilişkin hizmet vermeye başladı. Bugüne kadar WhatsApp üzerinden tüketicilerimizden gelen 32 bin 175 başvuruya cevap verildi."

Gıdada taklit ve tağşiş gibi sahtecilik yapan firmalarla ilgili çalışmalara da değinen Metin, denetim, ifşa, ve kanuni düzenlemelerle gıda güvenliğine gösterdikleri hassasiyetin ortada olduğunu söyledi.

Metin, güvenilir gıdaya ulaşmadaki iş birliklerinin devam edeceğini belirterek, vatandaşlara, gıda ile ilgili her türlü talepte kendilerine ulaşmaları çağrısında bulundu.

"Güvenli 2023 İstanbul" eğitim programları

İSTİB Başkanı Ali Kopuz da bugün başlayan "Güvenli 2023 İstanbul" eğitim programlarının önemli olduğunu vurgulayarak, bir yandan borsacılığın temel fonksiyonunu yerine getirirken, diğer yandan sosyal sorumluluk projeleri ve eğitim faaliyetlerine devam ettiklerini bildirdi.

Pandemi yüzünden tüm dünyada gıdaya ve ticarete bakış açısının da, yürürlükteki uygulamaların da bir dönüşümden geçtiğine işaret eden Kopuz, şunları söyledi:

"Bu bakımdan Kovid-19 salgınının iş dünyamıza etkisini göz ardı edemezdik. Özellikle üyelerimizi ve gıda işletmelerini salgının etkilerinden korumak ve sektörel bağışıklıklarını güçlendirmek için çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmalarımız doğrultusunda, İSTİB ev sahipliğinde ve Güvenilir Ürün Platformu koordinatörlüğünde yürütülecek olan, 'Güvenli 2023 İstanbul' projemizi başlatıyoruz. Eğitimler, yetkin otoriteler tarafından verilecek ve uluslararası standartların yanında, Kovid-19 salgını sonrası geliştirilen güvenilir üretim ve ürün güvenliği konularını da kapsayacak.

Eğitimler sonrasında yapılacak sınavda başarılı olanlar, 'Güvenli2023 İstanbul Güvenilir Ürün Eğitim Sertifikası' almaya hak kazanacaklar. Bu proje kapsamında gıda üreten ve satan tüm işletmelere yönelik eğitimler verilecek. Yani, üyelerimiz dışında katılmak isteyenlere de kayıtsız kalmadık."

Kopuz, içinde gençlerin de bulunduğu geniş bir katılımla eğitimleri gerçekleştirecek olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

"Eğitimler ücretsiz verilecek"

İSTİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hakkı İsmet Aral ise eğitimlerin tamamen ücretsiz verileceğini bildirdi.

Katılım zorunluluğu ve online sınavlardan belli puan üzerinde not alınması üzerine kişilerin sertifika alabileceklerini belirten Aral, gıda sektöründe çok çeşitli alanların olması nedeniyle gıda şirketlerinin de farklı kategorilere ayrıldığını söyledi.

Aral, "Ayrıca, pandemi nedeniyle çeşitli kısıtlamalar ve değişen ticari yönelimler nedeniyle markalaşma da çok önem kazandı. Eğitimlere katılanlar pandemide markalaşma, iletişim ve pazarlama konularında da eğitim alacaklar. Bu eğitimler ile ne kadar çok gıda kuruluşuna ulaşırsak o kadar iyi sonuçlar alacağımızın bilinciyle sıkı bir çalışma yapıldı ve üye sayımızla oranlandığında, katılımda ciddi rakamlara ulaşıldı." ifadelerini kullandı.

Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Celal Toprak, pandemi süreci ile birlikte daha da öne çıkan güvenirlik ve hijyen konularının sektöre etkileri hakkında bilgi verdi.

Hijyenin artık olmazsa olmazlardan biri haline geldiğine dikkati çeken Toprak, "Bütün araştırmalar gösteriyor ki, önümüzdeki dönemde güvenilir olmak, işletmelerin, üreticilerin olmazsa olmazlarından biri haline gelecek. Bu konuda Tarım Bakanlığımızda ve Ticaret Bakanlığımızda çok önemli çalışmalar yürütülüyor." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu