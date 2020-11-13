Son dakika haberi... İran'da çatışma: 3 sınır muhafızı öldü
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Son dakika haberi... İran'da çatışma: 3 sınır muhafızı öldü

13.11.2020 19:43 | Son Güncelleme: 13.11.2020 20:52
Son dakika haberi... İran'da çatışma: 3 sınır muhafızı öldü

İran'ın kuzeybatısındaki Batı Azerbaycan eyaleti kırsalında güvenlik güçleriyle silahlı bir grup arasında çıkan çatışmada 3 sınır muhafızı öldü, 2'si de yaralandı.

İran devlet medyasında yer alan haberlere göre, bugün öğleden sonra Batı Azerbaycan'a bağlı sınır bölgesinde "devrim karşıtı silahlı unsurlar" olarak nitelendirilen bir grup ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı.

Çatışmada 2 astsubay başçavuş ve 1 asker olmak üzere 3 sınır muhafızı hayatını kaybederken 2 sınır muhafızı da yaralandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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