Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Soylu, Arhavi'de yeniden su basan iki mahallede incelemelerde bulundu

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Artvin'in Arhavi ilçesinde sağanağın ardından yeniden su basan iki mahallede inceleme yaptı.