Husumetli gruplar ortalığı savaş alanına çevirdi: Sopalar, parke taşları havada uçuştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Husumetli gruplar ortalığı savaş alanına çevirdi: Sopalar, parke taşları havada uçuştu

İhlas Haber Ajansı / ERDAL CAN İÇELLİ - Haberler | 3. Sayfa

Husumetli gruplar ortalığı savaş alanına çevirdi: Sopalar, parke taşları havada uçuştu Esenyurt'ta yol ortasında karşılaşan husumetli iki grup, birbirlerine sopa ve parke taşlarıyla saldırdı 3 kişinin yaralandığı, 1 kişinin de ayağının kırıldığı kavga anı kameralara böyle yansıdı...

Rusya savaşa hazır! ABD'nin hamlesine yanıt gecikmedi, 2 askeri ve 3 hava indirme birliği sınıra konuşlandırıldı
Rusya savaşa hazır! ABD'nin hamlesine yanıt gecikmedi, 2 askeri ve 3 hava indirme birliği sınıra konuşlandırıldı
Kısmi kapanmanın ardından İstanbul'da toplu ulaşım yeniden düzenlendi
Kısmi kapanmanın ardından İstanbul'da toplu ulaşım yeniden düzenlendi

Husumetli gruplar ortalığı savaş alanına çevirdi: Sopalar, parke taşları havada uçuştu

Esenyurt'ta yol ortasında karşılaşan husumetli iki grup, birbirlerine sopa ve parke taşlarıyla saldırdı

3 kişinin yaralandığı, 1 kişinin de ayağının kırıldığı kavga anı kameralara böyle yansıdı

İSTANBUL - İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yol ortasında karşılaşan husumetli iki grup arasında çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü. Sopaların, parke taşlarının havada uçtuğu kavga güvenlik ve cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün 18.00 sıralarında Bağlarçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında ticari anlaşmazlık bulunan iki grup, mahallenin en işlek caddesinde karşı karşıya geldi. Araçtan inip yolu kapatan grup, diğer gruba laf atınca ortalık karıştı. Sözlü olarak başlayan tartışma kısa süre içinde yumruk yumruğa kavgaya dönüşürken, bazı kişiler ise sopa ve kaldırım taşlarıyla birbirine saldırdı. Kavgada 3 kişi yaralanırken, 1 kişinin de ayağı kırıldı.

Kavga anları kameralara yansıdı

Kavga anları vatandaşların cep telefonu ve çevredeki dükkanların güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kavgaya karışanların sopa ile birbirlerine vurması ve kaldırım taşlarının havada uçtuğu anlar yer aldı.

Husumetli gruplar ortalığı savaş alanına çevirdi: Sopalar, parke taşları havada uçuştu
Husumetli gruplar ortalığı savaş alanına çevirdi: Sopalar, parke taşları havada uçuştu
Husumetli gruplar ortalığı savaş alanına çevirdi: Sopalar, parke taşları havada uçuştu
Husumetli gruplar ortalığı savaş alanına çevirdi: Sopalar, parke taşları havada uçuştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERDAL CAN İÇELLİ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Süleyman Soylu Vladimir Putin Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Cansu Dere Demet Akalın Canan Ergüder
Spor Arda Turan Yılmaz Vural Sergen Yalçın Ali Palabıyık Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Husumetli gruplar ortalığı savaş alanına çevirdi: Sopalar, parke taşları havada uçuştu
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.4.2021 13:14:27. #1.15#

title