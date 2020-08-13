Son dakika haberi | Hatay'da uyuşturucu ve silahlar ele geçirildi
Gelen son dakika haberine göre Hatay'ın Antakya ilçesinde bir eve yapılan operasyonda uyuşturucu madde, tabanca ve tüfek ele geçirildi.
13.08.2020 13:11 | Son Güncelleme: 13.08.2020 13:39
Hatay'ın Antakya ilçesinde bir eve yapılan operasyonda uyuşturucu madde, tabanca ve tüfek ele geçirildi.
Antakya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçeye bağlı Odabaşı Mahallesi'nde bir eve yapılan operasyonda, 3 saksı kenevir, bir miktar metamfetamin, bir miktar kubar esrar, 1 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet tek kırma tüfek, 1 adet otomatik av tüfeği ele geçirildi. Operasyon sonrası ev sahibi M.A.C.'nın gözaltına alındığı öğrenildi. - HATAY
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: İHA