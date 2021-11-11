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Son dakika haberi... Hatay'da Türk Kızılay'dan 'Göç ve Çocuk' konulu resim sergisi

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Son dakika haberi... Hatay'da Türk Kızılay'dan 'Göç ve Çocuk' konulu resim sergisi

Son dakika haber: TÜRK Kızılay Hatay'da göçmen çocukların gerçek hayat hikayelerinin konu edildiği 'Göç ve Çocuk' konulu resim sergisi açtı.

HATAY (DHA) - TÜRK Kızılay Hatay'da göçmen çocukların gerçek hayat hikayelerinin konu edildiği 'Göç ve Çocuk' konulu resim sergisi açtı.

Antakya Nedime Keser Halk Eğitim Merkezi'ndeki serginin açılışına Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık da katıldı. 3 gün açık kalacak sergide, 15 ressamın tuvale işlediği 33 eser yer alıyor.  Açılışta konuşan Kınık, Hatay'ın Kızılay için ayrıcalıkla bir kent olduğunu anlatarak, "Türk Kızılayımız Hatay'ın her ilçesinde insani yardım faaliyetlerini sürdürürken, Hatay'ın her ilçesinde toplum merkezleri, gönüllü merkezleri, ilçe şubelerimizin ihtiyaç kapasitelerinin arttırılması, araç gereç ve personel teminleri ile gönüllülerimizle çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Hatay, Kızılaycılığı zirvesinde yürüten bir şehir. 'Tüm Hataylılar bir Kızılaycı' desem abartmış olmam. Bir ensar ve yardımlaşma şehri" dedi.

Sergiden elde edilecek gelir göçmen çocukların ihtiyaçları için kullanılacak.


Son dakika haberi... Hatay'da Türk Kızılay'dan 'Göç ve Çocuk' konulu resim sergisi

Son dakika haberi... Hatay'da Türk Kızılay'dan 'Göç ve Çocuk' konulu resim sergisi

Son dakika haberi... Hatay'da Türk Kızılay'dan 'Göç ve Çocuk' konulu resim sergisi

Son dakika haberi... Hatay'da Türk Kızılay'dan 'Göç ve Çocuk' konulu resim sergisi

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