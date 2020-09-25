Son Dakika: Ormanlık alanı ateşe verdiği iddiasıyla yakalanan şüpheli adliyede
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Son Dakika: Ormanlık alanı ateşe verdiği iddiasıyla yakalanan şüpheli adliyede

25.09.2020 11:29 | Son Güncelleme: 25.09.2020 11:56

Son dakika habere göre Hatay'ın Arsuz ilçesinde, ormanlık alanda 8 noktayı ateşe verdiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edildi.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde, ormanlık alanda 8 noktayı ateşe verdiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edildi.

Hacıahmetli Mahallesi'nde dün çıkan orman yangınlarıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli Fatih M'nin, İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.

Zanlı, güvenlik önlemleri çerçevesinde İskenderun Adliyesine sevk edildi.

Hatay'ın Arsuz ilçesi Hacıahmetli Mahallesi'nde dün 8 noktada çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürülmüş, şüpheli Fatih M. gözaltına alınmıştı.

Son Dakika: Ormanlık alanı ateşe verdiği iddiasıyla yakalanan şüpheli adliyede
Son Dakika: Ormanlık alanı ateşe verdiği iddiasıyla yakalanan şüpheli adliyede
Son Dakika: Ormanlık alanı ateşe verdiği iddiasıyla yakalanan şüpheli adliyede
Son Dakika: Ormanlık alanı ateşe verdiği iddiasıyla yakalanan şüpheli adliyede

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli

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