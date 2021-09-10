Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Doğuş...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Doğuş Otomotiv 30,66 29,50 3,93 MLP Sağlık 26,96 26,08 3,37 Ülker Bisküvi 19,63 19,10 2,77 Çimsa 26,94 26,26 2,59 Ford Otosan 173,20 169,60 2,12 Ege Gübre 169,60 166,20 2,05 Otokar 325,00 318,60 2,01 Tofaş Oto Fabrikası 47,50 46,68 1,76 İhlas Holding 0,60 0,59 1,69 Selçuk Ecza Deposu 9,19 9,05 1,55 Verusa Holding 50,50 49,76 1,49 Parsan 27,08 26,72 1,35 Borusan Yatırım Pazarlama 439,80 434,00 1,34 Net Holding 4,64 4,58 1,31 Aksa 19,46 19,23 1,20 Karsan Otomotiv 3,81 3,77 1,06 İhlas Gayrimenkul 0,96 0,95 1,05 İş Finansal Kiralama 3,02 2,99 1,00 Eczacıbaşı İlaç 6,64 6,58 0,91 Alarko GMYO 20,70 20,52 0,88 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Son Dakika: Müteahhitlerden boykot kararı! İnşaatlar 24 Eylül'e kadar durduruldu