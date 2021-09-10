Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Doğuş...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Doğuş Otomotiv
|30,66
|29,50
|3,93
|MLP Sağlık
|26,96
|26,08
|3,37
|Ülker Bisküvi
|19,63
|19,10
|2,77
|Çimsa
|26,94
|26,26
|2,59
|Ford Otosan
|173,20
|169,60
|2,12
|Ege Gübre
|169,60
|166,20
|2,05
|Otokar
|325,00
|318,60
|2,01
|Tofaş Oto Fabrikası
|47,50
|46,68
|1,76
|İhlas Holding
|0,60
|0,59
|1,69
|Selçuk Ecza Deposu
|9,19
|9,05
|1,55
|Verusa Holding
|50,50
|49,76
|1,49
|Parsan
|27,08
|26,72
|1,35
|Borusan Yatırım Pazarlama
|439,80
|434,00
|1,34
|Net Holding
|4,64
|4,58
|1,31
|Aksa
|19,46
|19,23
|1,20
|Karsan Otomotiv
|3,81
|3,77
|1,06
|İhlas Gayrimenkul
|0,96
|0,95
|1,05
|İş Finansal Kiralama
|3,02
|2,99
|1,00
|Eczacıbaşı İlaç
|6,64
|6,58
|0,91
|Alarko GMYO
|20,70
|20,52
|0,88
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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