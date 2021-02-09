Son dakika haberi... GÜNDEM / 9 Şubat 2021

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi yeni üyesi İrfan Fidan'ın yemin törenine katılacak, AK Parti MYK toplantısına başkanlık edecek, Milli Uzay Programı Tanıtım Toplantısı'na katılacak.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi yeni üyesi İrfan Fidan'ın yemin törenine katılacak, AK Parti MYK toplantısına başkanlık edecek, Milli Uzay Programı Tanıtım Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/11.30/15.00/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye Uzay Ajansı tarafından hazırlanan "Milli Uzay Ajansı" Tanıtım Toplantısına ve Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen İrfan Fidan'ın And İçme Töreni'ne iştirak edecek.

(Ankara/19.00/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP, MHP ve İYİ Parti'nin Meclis grup toplantıları düzenlenecek.

(TBMM/13.30/10.45/09.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Güdül, Nallıhan, Beypazarı ve Ayaş ilçelerinde temaslarda bulunacak.

(Ankara/10.00/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bingöl Valiliği, Belediye ve Karşıyaka Spor Salonu'nu ziyaret edecek. Bakan Kasapoğlu, AK Parti İl Gençlik Kongresi'ne katılacak, Haserek Kayak Merkezi'nde incelemeler yapacak.

(Bingöl/10.45/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- TBMM Genel Kurulunda, gündemdeki uluslararası anlaşmaların uygun bulunduğuna ilişkin kanun teklifleri görüşülecek.

(TBMM/15.00) (Fotoğraflı)

EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü Denetim Araçları Teslim Töreni'ne katılacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TÜİK, Aralık 2020 dönemi hayvansal üretim istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 yıl vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temaslarda bulunmak üzere Kuveyt'e gidecek. (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Myanmar'da askeri darbeye yönelik uluslararası tepkiler ve protesto gösterileri takip edilecek.

(Kuala Lumpur/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final mücadelesi Fenerbahçe-Medipol Başakşehir maçıyla başlayacak.

(İstanbul/20.45) (Fotoğraflı)

2- ING Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftası Pınar Karşıyaka-Türk Telekom, Büyükçekmece Basketbol-Anadolu Efes, HDI Sigorta Afyon Belediyespor-Bahçeşehir Koleji maçlarıyla başlayacak.

(İzmir/İstanbul/17.00/Afyonkarahisar/19.30) (Fotoğraflı)

3- Galatasaray Futbol A Takımı'nın yeni transferlerinin imza töreni, kulüp başkanı Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu üyelerinin katılımı ile Türk Telekom Stadı'nda yapılacak.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı)

4- Beşiktaş Kulübünün "Bırakmam Seni" bağış kampanyası kapsamında hazırlanan "Büyük Beşiktaş'ın Gücünü Tüm Dünyaya Göster" temalı dijital projenin tanıtımı Vodafone Park'ta Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, yöneticiler ve futbolcuların katılacağı basın toplantısıyla gerçekleştirilecek.

(İstanbul/15.00) (Fotoğraflı)

5- Beşiktaş Aygaz, Hentbol EHF Erkekler Avrupa Ligi C Grubu'ndaki 6. maçında deplasmanda Almanya'nın Magdeburg takımıyla karşılaşacak.

(Magdeburg/22.45)

6- Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık, ana tablo maçlarıyla devam edecek.

ÖZEL HABER

1- MEB'in "Mesleğim Hayatım Platformu" Avrupa Birliği örnek yenilikçi uygulamalar arasına girdi

Bakanlık tarafından Türkiye'de mesleki ve teknik eğitimle ilgili detaylı ve güncel bilgilerin paylaşıldığı platform, Avrupa Eğitim Vakfı tarafından hazırlanan "Kariyer Rehberliğinde Uluslararası Trendler ve İnovasyon" 2020 Yılı Değerlendirme Raporu'nda örnek uygulama olarak gösterildi

Tüm paydaşların kolayca erişebilmesi, öğrenci, öğretmen, mezun ve velilere yönelik farklı içerikler sunulması ve sürekli güncellenmesi gibi özellikler platformun yenilikçi bir örnek olarak değerlendirilmesinde önemli rol oynadı

Bakan Yardımcısı Mahmut Özer:

"Platformun, 2020'de yapılan Liselere Geçiş Sistemi'nde yerleştirme sürecinde kullanım sayısı yaklaşık 2 milyonun üzerinde gerçekleşti. Böylesi bir girişimin Avrupa Eğitim Vakfı tarafından da yenilikçi bir uygulama olarak örnek gösterilmesi son derece önemli"

(Sefa Şahin-Ankara)

2- Türk zırhlısı Ejder Yalçın 4x4 havan atacak

Yurt içi ve dışında kullanıcılara farklı konfigürasyonlarda çok sayıda Ejder Yalçın teslim eden Nurol Makina, havan aracını da göreve hazır hale getirdi

Araç üstü 120 milimetre havan sisteminin entegrasyonu gerçekleştirilen Ejder Yalçın, Türk Silahlı Kuvvetleri ve jandarma güçlerinin yanı sıra yurt dışındaki kullanıcıların da operasyonel ihtiyacını karşılayacak

(Göksel Yıldırım/Ankara)

3- YATIRIMCILARA ALTIN FIRSATLAR - Bankaların finansmanı yenilenebilir enerjiye akmaya devam edecek

Garanti BBVA Yatırım Bankacılığı ve Finansman Müdürlüğü Direktörü Emre Hatem:

"Geçen yıl yenilenebilir enerji sektörüne yaklaşık 3 milyar dolar yeni finansman sağlandı"

"Bu yıl da yenilenebilir enerji sektörüne 3 milyar dolar seviyesinde finansman sağlanabileceğini öngörüyoruz"

"Bu yıl toplamda 4 bin 500 megavata yakın kurulu güç devreye girebilir"

"Yenilenebilir enerjiye yapılacak yatırımlar elektrik talebini karşılamaktan daha çok cari açığı azaltma, yerli sanayiyi destekleme, istihdamı artırma, uzun vadeli yabancı yatırım çekilmesi ve yapısal sorunlarımızı çözme anlamında ekonomimizi destekleyecek"

(Nuran Erkul Kaya/Ankara)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı